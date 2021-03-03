ВРП звільнила суддю Вищого госпсуду Ємельянова: "Чинив тиск на суддів шляхом погроз і шантажу"

2 березня 2021 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Ємельянова Артура Станіславовича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України - вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування обов'язками, несумісне зі статусом судді.

Про це йдеться в повідомленні ВРП, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що, перебуваючи на посадах Голови Ради суддів господарських судів України та заступника Голови Вищого господарського суду України, суддя Ємельянов А.С., використовуючи своє службове становище, здійснив неправомірний вплив на безсторонність суддів Господарського суду міста Києва, а також шляхом спонукання та тиску здійснив втручання у процес здійснення судочинства суддею Господарського суду міста Києва у справах, що перебували у її провадженні в період до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається "державне питання".

Друга Дисциплінарна палата також констатувала, що дії судді Вищого господарського суду України Ємельянова А.С. у період із 2013 року по 2014 рік включно свідчать про його втручання у процес здійснення судочинства суддею Господарського суду міста Києва, вирішення конкретних судових справ, перешкоджання здійсненню судами правосуддя на визначених законом засадах, тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого протиправного впливу.

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У рішенні Другої Дисциплінарної палати вказано, що характер допущених суддею Ємельяновим А.С. правопорушень свідчить про створення та запровадження протиправних форм позапроцесуального керування судовою системою.

"Суддя Артур Ємельянов звільнений з посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в 2016 році Генеральна прокуратура також оголосила підозру судді Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями.