Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій

"Європейська Солідарність" вимагає припинити брудну інформаційну кампанію проти п'ятого Президента, лідера партії Петра Порошенка.

Про це з трибуни парламенту заявив Голова Верховної Ради (2016-2019), народний депутат Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Європейська Солідарність" вимагає припинити брудну кампанію проти Петра Порошенка. Хочу нагадати, що за кілька років нашій команді вдалося провести низку масштабних обмінів полоненими. При цьому Порошенко не видав Росії ані Цемаха як ключового свідка злочину, ані "беркутів", що розстрілювали нас на Майдані. Їх випустив особисто Зеленський на особисте замовлення Путіна", – заявив Андрій Парубій.

Він зазначив, що нинішня влада, забуваючи про зовнішнього ворога, намагається воювати всередині з українськими патріотами.

"Сьогодні ми спостерігаємо чергове таке шоу з метою прикрити власні прорахунки, починаючи з нездатності забезпечити країну вакциною – і завершуючи ситуацією в економіці і в провалі щодо боротьби з корупцією. Ми досі маємо проросійських силовиків в Офісі Президента, ДБР та інших структурах. Ми маємо Портнова в судах, і відповідні рішення судів про ув’язнення українських патріотів – як питання щодо Стерненка, як цькування Ріффмастера та Кузьменко. Як спроби вчинити розправу над членами "Європейської Солідарності" Фединою, Звіробій, Чорновол. Ми, зрештою, маємо справу "вагнерівців", коли влада відпускає російських найманців і вбивць, а ветерани сидять у тюрмах. На цьому тлі розгортається черговий ганебний серіал із черговими плівками. Особливо цинічно, що цей серіал стосується питання обміну полоненими", – говорить Парубій.

Він також наголосив, що "Європейська Солідарність" вимагає негайних дій щодо осіб, які підозрюються у тероризмі. "Ми віримо, що правоохоронні органи мають достатньо доказів. А коли так – вони мають пред’явити підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу щодо осіб, які підозрюються у важкому злочині. Я переконаний: люди, які фінансують тероризм згідно з рішенням РНБО – Медведчук, Козак – мають сидіти в тюрмі, а не в залі Верховної Ради України. Це вимога і українського народу, і "Європейської Солідарності", – каже Андрій Парубій.

"Ми ще раз закликаємо президента Зеленського припинити знімати дешеві постановочні шоу. Їх легше знімати, аніж вести власну політику. Але без власного розуміння стратегії держави, без власного розуміння, що патріоти України і є тою основою, яка захищає Україну від російської агресії, неможливо будувати державу", – резюмував Андрій Парубій.