У постраждалих і вбитих на Майдані в 2014 не було зброї, куди поділися ті, хто стріляв у правоохоронців, невідомо, - прокурор Донський

ДБР розслідує провадження за фактом загибелі правоохоронців під час Революції Гідності в 2014. Повідомлено про підозру двом особам, один з них зараз переховується від слідства.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів прокурор у "справах Майдану" Олексій Донський.

"До нас не стоїть черга з тих, хто хотів би повідомити про обставини, за яких певна особа чи особи застосовували зброю стосовно правоохоронців... Водночас було б дуже наївним розраховувати, щоб факти загибелі і поранень правоохоронців не будуть розслідуватись, і що кожному такому факту не буде надана правова оцінка.

Тож слідчі і прокурори у відповідному кримінальному провадженні здійснюють слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, що стріляли в правоохоронців, та їхнє завдання, як я вже зазначав, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини, за яких це відбувалось", - зазначив прокурор.

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Водночас, за словами Донського, якщо той, хто застосовував зброю відносно правоохоронця, вважає, що він таким чином захищався, перебував у стані необхідної оборони, крайньої необхідності чи в іншому стані, який виключає кримінальну караність діяння, то він повинен навести такі факти під час слідчих дій, щоб слідчий та прокурор могли перевірити його версію.

"І ще одне. Хочу нагадати, що жоден протестувальник, який був убитий або зазнав вогнепального поранення 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, не мав зброї. Тож питання - коли на Інститутській відбувалися розстріли беззбройних людей, куди поділися ті, хто перед цим стріляв в правоохоронців, і які цілі вони переслідували, залишається відкритим", - підсумував прокурор.

Повний текст інтерв'ю з прокурором Олексієм Донським читайте тут.

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