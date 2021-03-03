Підпис Щербича в справі Стерненка може бути підробленим, - адвокати. ДОКУМЕНТ

Адвокати активіста Сергія Стерненка, якого засудили на 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про нібито викрадення ексдепутата Сергія Щербича, заявляють, що підпис Щербича в протоколі проведення слідчого експерименту зроблено не потерпілим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокати повідомили в Facebook.

"Перед вами – чотири різні документи з матеріалів кримінального провадження по справі нібито викрадення Сергія Щербича. На кожному стоїть підпис потерпілого. Перші три документи були подані особисто потерпілим. Четвертий – протокол слідчого експерименту за участі потерпілого. Його в матеріали справи долучив слідчий. І саме на цьому документі підпис потерпілого суттєво відрізняється від перших трьох. Ми переконані, що в протоколі проведення слідчого експерименту підпис зроблений не потерпілим", - йдеться в повідомленні.

За словами адвокатів, це - серйозна підстава вважати, що у справі Стерненка мало місце службове підроблення з боку співробітників поліції.

"Саме тому адвокати нашої компанії вже звернулись із відповідною заявою до ДБР про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Після реєстрації кримінального провадження ми ініціюємо вилучення зазначених документів з матеріалів судової справи та направлення їх на почеркознавчу експертизу. У разі підтвердження підробки підпису, відповідальні за це службові особи мають понести передбачену законом відповідальність. А суд, у свою чергу, – повинен визнати такий доказ недопустимим", - йдеться в повідомленні.

У той же час зазначається, що цей процес ніяк не вплине на терміни апеляційного оскарження вироку і запобіжного заходу у справі Стерненка, а буде розслідуватися в рамках окремого кримінального провадження.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.