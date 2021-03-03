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Підпис Щербича в справі Стерненка може бути підробленим, - адвокати. ДОКУМЕНТ

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Підпис Щербича в справі Стерненка може бути підробленим, - адвокати. ДОКУМЕНТ
Адвокати активіста Сергія Стерненка, якого засудили на 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про нібито викрадення ексдепутата Сергія Щербича, заявляють, що підпис Щербича в протоколі проведення слідчого експерименту зроблено не потерпілим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокати повідомили в Facebook.

"Перед вами – чотири різні документи з матеріалів кримінального провадження по справі нібито викрадення Сергія Щербича. На кожному стоїть підпис потерпілого. Перші три документи були подані особисто потерпілим. Четвертий – протокол слідчого експерименту за участі потерпілого. Його в матеріали справи долучив слідчий. І саме на цьому документі підпис потерпілого суттєво відрізняється від перших трьох. Ми переконані, що в протоколі проведення слідчого експерименту підпис зроблений не потерпілим", - йдеться в повідомленні.

Підпис Щербича в справі Стерненка може бути підробленим, - адвокати 01

За словами адвокатів, це - серйозна підстава вважати, що у справі Стерненка мало місце службове підроблення з боку співробітників поліції.

"Саме тому адвокати нашої компанії вже звернулись із відповідною заявою до ДБР про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Після реєстрації кримінального провадження ми ініціюємо вилучення зазначених документів з матеріалів судової справи та направлення їх на почеркознавчу експертизу. У разі підтвердження підробки підпису, відповідальні за це службові особи мають понести передбачену законом відповідальність. А суд, у свою чергу, – повинен визнати такий доказ недопустимим", - йдеться в повідомленні.

У той же час зазначається, що цей процес ніяк не вплине на терміни апеляційного оскарження вироку і запобіжного заходу у справі Стерненка, а буде розслідуватися в рамках окремого кримінального провадження.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

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Топ коментарі

  • U.L. Carst
    Ну, так пусть представят видео. И подделка протокола является преступлением, независимо от того, был ли в действительности следственный эксперимент.
  • Serge Coalminer 94e34c80
    так може він вже запоребріком..бо його і на засіданні суду не було
  • volley
    Стерненко сів, а Татаров не сяде. Вирок Стерненку - це політичне переслідування.
    Рускій развєдчік Портнов, уособлення бєспрєдєлу у правозахисній системі, зробив за два тижні двоходівочку, пише на власній сторінці у Facebook політолог Віктор Бобиренко,
    Через підконтрольного суддю (з Донецька здається) - виніс вирок Стерненку.
    І ось, збігає термін впровадження по його дружку Татарову. Тепер той може спокійно ходити на роботу. Для нього важкі часи скінчилися. Відмазали.
    Портнов знову показав усім, хто в домі хазяїн. А ще вчора Зеленський на відкритті форуму «Україна 30. Реформа правосуддя» так добре розказував, що його команда таки зробить реформу. Ага. Вже.
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    Відмазали Таттарова, так само як і посадили Стерненка - по бєспрєдєлу:
    1) Минулого року призначили генпрокурорці Ірині Венедіктовій у зами людину Портнова - Олексія Симоненка.
    2) Коли Максим Микитась пішов на співпрацю із слідством і дав покази на Татарова про афери з квартирами Нацгвардії, здавалося б, що Татарову фсьо.
    3) За клопотанням адвокатів Татарова Печерський суд постановив ухвалу про передачу цієї справи від НАБУ до СБУ. ПОРУШИВШИ КПК, де чітко вказано, що такі справи веде НАБУ.
    4) Офіс генпрокурора виконав це дивне рішення. Мало того, побоюючись, що САП і НАБУ через ВАКС відмінять це рішення Венедіктова оперативно організувала скаргу до Київського апеляційного суду.
    5) Київський апеляційний суд у турборежимі розглянув скарги і відхилив їх ( і тепер Венедіктова скаже: "а я при чьом, нєвінаватая я") - залишивши у силі рішення Печерського суду.
    6) Потім і Верховний суд підіграв Порнову-Єрмаку не прийнявши до провадження касаційні скарги. І рішення Печерського суду залишилося в силі.
    7) Усі три інстанції пройшли за 10 днів!!!!! Красота. Тут роками ждуть - а тут турборежим. Бо співпрацювали три зовнішні команди: Офіс Президента, Офіс генпрокурори і адвокати татарові - і три суди: Печерський, апеляційний і Верховний. Всі грали за Татарова.
    8) Після цього Венедіктова бере відгул і на один день робить порновського посіпаку Симоненка в.о. генпрокурора. Той вносить в реєстр зміну підслідності від НАБУ до СБУ
    9) Потім СБУ так швидко доганяло Татарова, що поки-що не догнали. В Офісі генпрокурора заявили, що "дії по завершенню розслідування... на сьогоднішній день не відбуваються".
    10) А суд виніс ухвалу закінчити всі дії до 1 березня. Після відмови суду продовжити терміни слідства - прокурор зобов'язаний протягом п'яти днів зробити одну з дій:
    - закрити кримінальне провадження;
    - звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
    - звернутися до суду з обвинувальним актом/клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
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    Так що по ходу - це вже все. Народу України вкотре дали шолобана. І роблять це цинічно - проросійські сили.
    Це знущання. І Зеленський у цьому бере участь. Так що наступна революція почнеться точно через неправедний суд. Готуйтеся.
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