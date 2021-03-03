Ляшко розповів про свій стан після щеплення проти COVID-19: "Індійська вакцина суперсили не додала"

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, який отримав щеплення проти COVID-19, розповів про свій стан після вакцинації.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Індійська вакцина супересили не додала. Але й не для цього ми її використовуємо. Після щеплення почуваюся нормально! Традиційні ранкові 5 км в аеробній зоні зранку це підтверджують", – написав Ляшко.

Нагадаємо, 2 березня Ляшко вакцинувався проти коронавірусної інфекції COVID-19 у прямому ефірі.

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