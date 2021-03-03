Епідзонування України: три області потрапили до "червоної" зони, дев'ять - до "помаранчевої", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів України щодо коронавірусу. Так, три області потрапили до "червоної" зони, ще дев'ять - до "помаранчевої".

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні перебувають Івано-Франківська, Житомирська і Чернівецька області.

До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

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Решта регіонів залишаються "жовтими" - Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

При цьому станом на 2 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в шести областях - в Івано-Франківській (142,5 на 100 тисяч населення за норми 60), Вінницькій (99,9), Чернівецькій (90,5), Закарпатській (90,4), Житомирській (77,7) і Миколаївській (61,8) областях.

Епідпоріг перевищено в семи областях: Донецькій (121,8%), Житомирській (120,1%), Закарпатській (124,6%), Запорізькій (104,9%), Івано-Франківській (215,2%), Сумській ( 104,4%) та Тернопільській (127,0%).





