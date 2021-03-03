Новини

Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук

8 17785
Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук
Україна цього року може не перейти на літній час, якщо парламент встигне в другому читанні ухвалити законопроєкт № 4201 щодо обчислення часу в березні.

Про це розповіла в коментарі журналістам нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо ми сьогодні проголосуємо в першому читанні, то думаю, що ми встигнемо в другому читанні ще в березні проголосувати – і цього року вже може не бути переходу на літній час", - сказала Кравчук.

Також читайте: У Раді пропонують скасувати переведення годинників в Україні: "Шкода очевидна"

Вона зауважила, що уже є рішення Європарламенту, що країни ЄС також відмовляються від цього переходу.

"З огляду на те, що Євросоюз не буде переходити, то нам абсолютно логічно треба також у цій системі працювати", - вважає нардепка.

Топ коментарі

  • Рома Маестро
    Ахренеть!!! сейчас в 6 утра уже светло, а в мае и летом в 4 утра вставать, потому что солне в глаза слепит???!!! ДЕБИЛЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • vitaliymkua
    Краще б перейти на літній час, та так і залишитися.
  • Владислав Изюмский
    Зашибись, в июне у нас светать будет в 02.30. А к 8.00, началу рабочего дня у большинства населения, температура воздуха будет под 30*С.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини