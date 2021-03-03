"Загрози життю немає": в харківському госпіталі розповіли про стан п'яти воїнів, які зазнали поранень на Донбасі 26-27 лютого

Стан п'яти поранених, доставлених з передової в харківський шпиталь 26-27 лютого, стабільний, загрози життю немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові Сергій Шипілов.

"26 лютого був доставлений військовий у тяжкому стані, з важким кульовим пораненням грудної клітки, з ушкодженням правої легені, ушкодженням реберного каркаса та пораненням м’яких тканин стегна. Йому надано повноцінну спеціалізовану допомогу. Було накладено вакуумну пов’язку та виконано повторну хірургічну обробку ран. Наразі стан оцінюється як середньої важкості. Пацієнт уже активізований, він ходить", - розповів хірург.

За інформацією Шипілова, в суботу, 27 лютого, до Харкова доставили ще 4 військовослужбовців, які зазнали важких вибухових поранень. У двох із них масивні ушкодження нижніх кінцівок.

"В одного – ушкодження обох нижніх кінцівок, ще в одного – важке ушкодження лівого стегна, в третього – важке поранення кісток лицьового черепа, у четвертого – доволі важка акубаротравма, він отримує допомогу в ЛОР-відділенні", - сказав лікар.

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Військовим, які частково втратили кінцівки, наклали вакуумні пов’язки. У бійця з травмою черепа заплановане оперативне втручання з використанням спеціальних металевих пластин, щоб відновити функції нижньої щелепи.

Як повідомлялося, 26 лютого окупанти 14 разів порушили режим тиші. Вісім військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень, ще троє воїнів – бойового травмування.