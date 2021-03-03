Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк
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Посли Євросоюзу продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 осіб з його оточення, водночас були зняті санкції з експрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС погодилися продовжити санкції на 6 місяців, щодо 177 осіб та 48 суб'єктів обвинувачених у підриві територіальної цілісності України. Окремим рішенням продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 осіб. Арбузов і Табачник виключені зі списку", - йдеться в повідомленні.