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Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк

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Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк
Посли Євросоюзу продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 осіб з його оточення, водночас були зняті санкції з експрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС погодилися продовжити санкції на 6 місяців, щодо 177 осіб та 48 суб'єктів обвинувачених у підриві територіальної цілісності України. Окремим рішенням продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 осіб. Арбузов і Табачник виключені зі списку", - йдеться в повідомленні.

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Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк 01

Топ коментарі

  • Romk@
    Мощнейшая внешнеполитическся работа шмарклей. Ну что ждем нового министра образования и финансов?
  • Michelangelo Buonarroti
    Если великий потрох и его шустряк-прокурор луцик не посадил ни одного регионала,то почему европейцы должны с ними заморачиваться.
  • Sergey Gorbunenko
    чудово))
    витя скоро в межегирье вернется))
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