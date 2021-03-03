Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк

Посли Євросоюзу продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 осіб з його оточення, водночас були зняті санкції з експрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.