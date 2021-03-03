Ректор університету в Миколаєві працевлаштовував родичів і регулярно виписував їм премії, - СБУ

Служба безпеки України задокументувала численні факти адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, ректором Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник вишу протягом 2019-2020 років налагодив корупційний механізм преміювання власних родичів, яких працевлаштував в університеті. Зокрема задокументовано, що рідні ректора неправомірно отримали премії на кілька сотень тисяч гривень. Точна сума встановлюється.

За виявленими фактами складено та оголошено кілька десятків протоколів про адміністративні правопорушення. Центральний районний суд м. Миколаїв розглянув матеріали та прийняв рішення щодо визнання ректора Чорноморського національного університету імені Петра Могили винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Посадовця притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

Операція проводилася спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Миколаївській області Нацполіції України.

"У межах системної роботи з викриття і припинення корупційних правопорушень високопосадовців у сфері освіти СБ України задокументувала ще низку зловживань з боку керівництва вищих навчальних закладів України. Зокрема, зафіксовано правопорушення чиновників вишів, що здійснюють підготовку інженерів і пілотів цивільної авіації у Києві та Кропивницькому. Також у корупційних діях підозрюється посадовець наукової установи Міністерства освіти і науки України у галузі біотехнологій.

Оперативники спецслужби встановили, що службовці цих наукових та освітніх закладів протягом 2019-2020 років незаконно нараховували премії на сотні тисяч гривень собі, знайомим та родичам, працевлаштованим ними у підпорядкованих установах", - йдеться в повідомленні.

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Матеріали документування адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, направлено до органів Національної поліції для притягнення винних посадовців до передбаченої чинним законодавством відповідальності.

Викриття корупційних фактів проводилось Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.