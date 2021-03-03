Рада посилила покарання для телефонних терористів: за "мінування" лікарень може загрожувати від 4 до 8 років в'язниці

2 березня Верховна Рада України ухвалила закон, що посилює кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Законопроєктом №3911 вносяться зміни до статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). До внесення цих змін санкція статті передбачала від 2 до 6 років ув’язнення – якщо неправдиве повідомлення про мінування було зроблене вперше без тяжких наслідків. Водночас за повторне "мінування" або таке, що призвело до тяжких наслідків, передбачалося покарання від 4 до 8 років за ґратами.

Натомість зміни, внесені Парламентом до 259 статті ККУ, вводять покарання з 4 до 8 років – вже за перше неправдиве повідомлення про мінування, навіть якщо воно не мало тяжких наслідків, але стосується наступних споруд: критично важливі об’єкти інфраструктури, об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я.

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