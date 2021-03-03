Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи санкції проти російських посадовців, причетних до вироку засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.
Прессекретар Путіна підкреслив, що санкції мають деструктивний вплив на відносини між Росією, США і Євросоюзом, які "і так в жалюгідному стані".
"Подібні рішення ми вважаємо абсурдними, такими, що не мають підстав, ефекту і сенсу", - заявив Пєсков.
Він додав, що відповідь Росії на санкції буде такою, яка найкраще відповідатиме російським інтересам.
Прессекретар також обурився тим, що приводом цих обмежень було озвучено справу "берлінського пацієнта", тобто Навального. Він назвав обурливим те, що американські колеги стверджують, що мало місце отруєння і за цим отруєнням стоїть ФСБ.
"Це обурливо. Якщо в американських колег є якісь конкретні докази, то напевно в інтересах розкриття обставин американські колеги повинні поділитися цими доводами з нами. Якщо ж вони разом з колегами з ЄС наявні у них докази приховують свідомо, то значить вони навмисно або приховують справжнє підґрунтя всієї цієї берлінської історії, або навмисно створюють перешкоди на шляху встановлення істини. І те, й інше обурливо. І те, й інше є неприйнятним", - резюмував Пєсков.
2 березня США ввели санкції проти Росії. Під санкції потрапили керівникинизки силових відомств, співробітники адміністрації президента й інші держслужбовці. Американські обмеження також торкнулися кількох оборонних інститутів Росії. ЄС ввів аналогічні санкції незадовго до рішення США. У МЗС Росії пообіцяли відповісти США і ЄС на нові санкції.