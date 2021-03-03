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"Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний", - Зеленський

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"Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібні більш дієві міжнародні кроки щодо питання окупації Криму.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний за послідовну політику Євросоюзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. Водночас потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний", - зазначив Зеленський.

Президент виступив з ініціативою провести установчий саміт "Кримської платформи".

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Топ коментарі

  • 133133
    Так не он должен.

    Вопрос должен.

    К вопросу и претензии.
  • Ёши Ёкомуро
    Ну так выноси!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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