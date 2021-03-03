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Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи"

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Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи"
Президент України Володимир Зеленський запропонував ввести санкції щодо осіб, які чинять свавілля на окупованому півострові Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході виступу з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем у Києві.

"Нещодавно Європейський Союз узгодив новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував ввести такі ж санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові Крим. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя в діяльність "Кримської платформи", - підкреслив президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний", - Зеленський

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Поосторожней, а то введут санкции на одну квартиру в Ялте.
  • Топ Ган
    ...вальдемар, а причем тут ты к ЕС? Когда вытащишь из задницы руку игорьвалерича, тогда можешь попытаться что-то вскукарекнуть - а до тех пор все твои "предложения" воспринимаются как очередные скетчи из сценария 95-го квартала Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 3754
  • Валерия Ларченко b661826f
    Какой над тобой там произвол?хатку ты переоформил по кацапским законам,платишь за нее исправно)
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