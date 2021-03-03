У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук

У Верховній Раді перестали збирати підписи за проведення позачергового засідання для розгляду законопроєкту про НАБУ, який передбачає звільнення його очільника Артема Ситника.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, збір підписів за позачергове засідання щодо Ситника закінчився "повним провалом".

"Ця історія вмерла, дякую всім, хто допоміг це зробити… Знаю тільки те, що вони (підписні листи за позачергове засідання. – Ред.) щезли із зали Верховної Ради. Деякі депутати від монобільшості дуже весело бігали і пропонували всім підписати позачергове засідання щодо відставки Ситника, зараз цей процес несподівано повністю припинився. Підписних листів немає. Навіть ті слуги, які цим займалися, вдають, що нічого такого не було", - розповів Осадчук.

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