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У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук

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У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук
У Верховній Раді перестали збирати підписи за проведення позачергового засідання для розгляду законопроєкту про НАБУ, який передбачає звільнення його очільника Артема Ситника.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, збір підписів за позачергове засідання щодо Ситника закінчився "повним провалом".

"Ця історія вмерла, дякую всім, хто допоміг це зробити… Знаю тільки те, що вони (підписні листи за позачергове засідання. – Ред.) щезли із зали Верховної Ради. Деякі депутати від монобільшості дуже весело бігали і пропонували всім підписати позачергове засідання щодо відставки Ситника, зараз цей процес несподівано повністю припинився. Підписних листів немає. Навіть ті слуги, які цим займалися, вдають, що нічого такого не було", - розповів Осадчук.

Також читайте: Немає сенсу проводити позачергове засідання щодо звільнення Ситника, - "слуга народу" Кравчук

Топ коментарі

  • Eutectic
    Шановні, так 12 лютого з цього приводу була Заява Європарламенту, який "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій".
    Може не усі слуги прочитали, а, може дядя Байден пальчиком Зелі пригрозив, і обіцяв подовжити патріотичне виховання, але тепер замість цвяхів пригрозив, що шурупи буде вбивати
    У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 8131
  • Владимир Николенко 123e1460
    вот что волшебный пендель от Байдена делает.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Шабунин обнародовал информацию кто за этим стоит.
    И фраер сдал назад.
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