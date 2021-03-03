Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території

Лідерка Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко відмовляється платити за прибирання прибудинкової території, мотивуючи це тим, що "цього року жодного разу за весь сніговий лютий не проводилося прибирання території навколо багатоквартирного будинку", де вона проживає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У зв'язку з тим, що цього року жодного разу за весь сніговий лютий не проводилося прибирання території навколо багатоквартирного будинку, де проживає Наталія Вітренко (незважаючи на різко збільшену плату за цю комунальну послугу), вона відмовилася її оплачувати", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, син Наталії Вітренко колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України", а нині в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в грудні 2020 року одержав 170 млн грн премії від державної компанії НАК "Нафтогаз" за отримання НАК прибутку від перемоги в Стокгольмському арбітражі.

Нагадаємо, в травні 2018 року Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" вирішила преміювати 41 співробітника компанії на загальну суму $46,3 млн за їхній внесок у перемогу за підсумками спору з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Премії мали становити 1% від загальної суми виграшу в арбітражі ($4,6 млрд). У 2018 році була виплачена перша частина премій на суму $20,7 млн ​​(541 млн грн). Зокрема, 261 млн грн отримав глава правління НАК Андрій Коболєв. Інша частина премій, як планувалося згідно з рішенням Наглядової ради, мала виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу. Наприкінці 2019 року "Газпром" переказав "Нафтогазу" $2,9 млрд, однак президент Володимир Зеленський у середині січня визнав неправильними такі високі премії і попросив прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати вихід із ситуації. У підсумку ці кошти не були виплачені, через що Вітренко в лютому 2020 року подав позов до Печерського суду Києва.





