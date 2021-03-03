Новини • Коронавірус і карантин

Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль

1 09430
Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин, який запровадили в березні 2020 року, врятував українців від італійського сценарію розвитку пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході засідання уряду.

"Наш уряд запровадив карантин в Україні. Протягом березня (2020 року. - Ред.) ми посилювали обмеження і багато було критики. Але зараз можна чітко сказати - той карантин врятував країну від" італійського сценарію "і зберіг життя тисяч наших людей", - підкреслив глава уряду.

За словами Шмигаля, Кабмін отримав час, щоб реанімувати медичну систему країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн ​​осіб на місяць", - Степанов

"Практично з нуля почалося будівництво протиепідемічної системи країни. Вдалося швидко вирішити проблему із засобами індивідуального захисту, вибудувана система лабораторій, впроваджені ефективні протоколи лікування", - додав прем'єр-міністр.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Андрій Сокілко
    Якби карантин працював проти вірусних інфекцій, то нові штами залишилися б там, де вони виникли, а не розповсюдилися вже більше, ніж на 100 країн світу.
    З іншого боку цікаво, які в скандинавських країнах з мінімальними обмеженнями виключно у вигляді РЕКОМЕНДАЦІЙ, а не вимог під страхом штрафів, люди досі не вимерли? Вірус же такий страшний.
  • Zemych
    интересно шо тогда белорусов спасло от итальянского сценария.
  • bios22
    очередная шизофрения ! спасло то, что у нас не живут до ста лет как в италии .. у нас люди едва до полтийника дотягивают ..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини