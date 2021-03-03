Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин, який запровадили в березні 2020 року, врятував українців від італійського сценарію розвитку пандемії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході засідання уряду.
"Наш уряд запровадив карантин в Україні. Протягом березня (2020 року. - Ред.) ми посилювали обмеження і багато було критики. Але зараз можна чітко сказати - той карантин врятував країну від" італійського сценарію "і зберіг життя тисяч наших людей", - підкреслив глава уряду.
За словами Шмигаля, Кабмін отримав час, щоб реанімувати медичну систему країни.
"Практично з нуля почалося будівництво протиепідемічної системи країни. Вдалося швидко вирішити проблему із засобами індивідуального захисту, вибудувана система лабораторій, впроваджені ефективні протоколи лікування", - додав прем'єр-міністр.