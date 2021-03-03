Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати"

Президент України Володимир Зеленський заявив про ефективну боротьбу України з інформаційним впливом з боку російських ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це президент України заявив на спільному брифінгу з головою Євроради Шарлем Мішелем.

За його словами, Україна продовжує боротьбу в цьому питанні.

"Є дуже сильний інформаційний вплив на Україну в ЗМІ російської сторони, а також навіть в ЗМІ всередині нашої країни, з чим, ви бачите, ми боремося. І я вважаю вже є напрацювання і дуже позитивні результати", - заявив він.

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Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.