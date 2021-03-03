Новини

Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський

2 92030
Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що напружені відносини між Україною і США немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час спільної зустрічі з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем.

Журналісти запитали президента, чи немає напруги у відносинах з адміністрацією нового президента США.

"Щодо відносин зі Сполученими Штатами. Контакт з адміністрацією президента Байдена був: у міністра закордонних справ пана Кулеби був зв'язок з паном Блінкеном. Я знаю детальний зміст їхньої розмови. Напруження, судячи з цієї розмови, ніхто ніякого не відчуває, не підтверджує - навпаки, підтверджує підтримку від нашого стратегічного партнера", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Будівництво "Північного потоку-2" - це питання не тільки економіки України, але енергетичної безпеки всієї Європи, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • wake up-UA
    Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка стратегического партнера, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9074
  • 18c49ed2
    Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4414
  • Mike Hrabovsky
    Брехун і злодій.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини