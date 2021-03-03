Рада попередньо підтримала перезапуск судової реформи

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 3711-д про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

"За" проголосували 227 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Цей законопроєкт стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Зокрема, він визначає порядок формування ВККС.

ВККС буде складатися із 16 членів. Їх на 4 роки призначатиме Вища рада правосуддя за результатами конкурсу. Крім того, будуть чіткі терміни внесення кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності та вимоги до цих кандидатів.

Серед іншого, законопроєкт визначає порядок проведення конкурсів, а також удосконалює порядок організації роботи та засідань ВККС.

Крім того, законопроєкт частково стосується і органів прокуратури. Він пропонує змінити назви регіональних прокуратур на обласні прокуратури, як передбачає процес реформування органів.

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