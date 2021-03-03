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Рада попередньо підтримала перезапуск судової реформи

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Рада попередньо підтримала перезапуск судової реформи
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 3711-д про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

"За" проголосували 227 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Цей законопроєкт стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Зокрема, він визначає порядок формування ВККС.

ВККС буде складатися із 16 членів. Їх на 4 роки призначатиме Вища рада правосуддя за результатами конкурсу. Крім того, будуть чіткі терміни внесення кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності та вимоги до цих кандидатів.

Серед іншого, законопроєкт визначає порядок проведення конкурсів, а також удосконалює порядок організації роботи та засідань ВККС.

Крім того, законопроєкт частково стосується і органів прокуратури. Він пропонує змінити назви регіональних прокуратур на обласні прокуратури, як передбачає процес реформування органів.

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Топ коментарі

  • Michelangelo Buonarroti
    И где же тут реформа?опять кроватки переставляют.
  • Александр Александров d3edc687
    смех и ещё раз ГОМЕРИЧЕСКИЙ СМЕХ!!!! продажные депутаты меняют продажных судей? НА КОГО- ОТКРОЙ ГЛАЗА -ДАВНО ПОНЯТЬ НАДО ЧТО СУДЫ ЭТО САМЫЕ КЛАНОВЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СООБЩЕСТВА страны да это и РОДОВЫЕ кланы это.. посмотри биографии на каждого судью высшей инстанции приходяться по 5-6 чел судей равной или нижестоящей инстанции по прямой степени родства... для того что бы сдать экзамен на судью НАДО по данным СМИ или отдать сотни тысяч долларов или по политическому телефоному праву(звонок из высших элит) или быть челом с ХРОШЕЙ родословной т.е иметь в родстве судью...так что продажность судей или по денежным или по политическим окрасам навсегда В ЭТОЙ СТРАНЕ гарантированО... КСТАТИ А ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ПОДНИМАЕТ ВОПРОС О ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ СУДОВ???? из вынесенных решений по гражданским делам только 25% исполня.ются.. а по УГОЛОВНЫМ- только 1,5% приговоров ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ но в эти 1,5% 99% это ПОЛИТИЧЕСКИ мотивированные дела.. вспомни стрелка ПАшинского -стрелялв чела и на свободе!!!
  • Топ Ган
    ...за какое место поддержали, ублюдки зеленые? Рада предварительно поддержала перезапуск судебной реформы - Цензор.НЕТ 4783
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