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Нардепів "Голосу" Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета. ДОКУМЕНТ

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Нардепів "Голосу" Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета. ДОКУМЕНТ
ДБР викликало чотирьох депутатів від "Голосу" у справі про можливе кнопкодавство під час голосування за призначення міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомив лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Отримали лист-запрошення в ДБР за фактом кнопкодавства за Шкарлета)) Ну ок, зайдемо в гості)", - написав він.

Згідно з опублікованим документом, у ДГБР запрошують нардепів Совсун Інну, Залізняка Ярослава, Піпу Наталію і Стефанишину Ольгу.

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Нардепів Голосу Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета 01

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

У січні стало відомо, що Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета.

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з кнопкодавством за Шкарлета зникло і запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Сергія Рудя.

В Управлінні державної охорони заявили, що власником і розпорядником відеозапису є Апарат Верховної Ради України.


Нардепів Голосу Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета 02

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Так шо, Шкілет не легітимний?
  • Andrey Rudik
    Шкарлет -це просто злодій. Мало того, що вкрав чужу наукову працю, він використав державні гроші не за призначенням, купивши собі авто. Для ЗЕ влади важливим є те, щоб непорядний регіонал очолив міністерство освіти.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Больше двурушничайте, голосистые. То они оппозиция, то подмахивальщики зеленым.

    Лариса Волошина

    Друзі! А от коли «Голос» на 50-му виборчому округу, замість того, щоб підтримати Юлію Кузьменко, виставляє проти неї свого кандидата - це вже дурість, чи ще політична боротьба?

    Вахтанг Кіпіані
    Це ганьба, м'яко кажучи.
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