Нардепів "Голосу" Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета. ДОКУМЕНТ
Про це повідомив лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Отримали лист-запрошення в ДБР за фактом кнопкодавства за Шкарлета)) Ну ок, зайдемо в гості)", - написав він.
Згідно з опублікованим документом, у ДГБР запрошують нардепів Совсун Інну, Залізняка Ярослава, Піпу Наталію і Стефанишину Ольгу.
Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.
У січні стало відомо, що Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета.
Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з кнопкодавством за Шкарлета зникло і запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Сергія Рудя.
В Управлінні державної охорони заявили, що власником і розпорядником відеозапису є Апарат Верховної Ради України.