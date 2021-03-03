Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук

Глава української делегації для участі в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом т.зв. "народної міліції ДНР" повідомлення про нібито отримання "дозволів на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".

Як передає Цензор.НЕТ, про це делегація повідомляє в Telegram.

"Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що консультації тривають.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада "ДНР" заявили про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ.