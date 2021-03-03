Новини • Агресія Росії проти України

Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук

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Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук
Глава української делегації для участі в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом т.зв. "народної міліції ДНР" повідомлення про нібито отримання "дозволів на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".

Як передає Цензор.НЕТ, про це делегація повідомляє в Telegram.

"Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що консультації тривають.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада "ДНР" заявили про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Лидия Севастьянова
    А вона була та тиша? (((
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Идет война, выход заход может пора перестать играться и изображать из себя маленькую беззащитную Страну, и показать характер, идти на уступки когда у тебя откусили часть территории, это удел слабых, и так никогда не победить, будет как в приднестровье и абхазии, дочухаемся и повторится югославия, Байден сможет.
  • Ksenia VB
    Мда, кравчучка...такий він мир з рашкою.
    А ви до цього не готові ? Ви послабили оборону країни.
    Хорошим словом вас не назвати.
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