Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук
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Глава української делегації для участі в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом т.зв. "народної міліції ДНР" повідомлення про нібито отримання "дозволів на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".
Як передає Цензор.НЕТ, про це делегація повідомляє в Telegram.
"Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що консультації тривають.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада "ДНР" заявили про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ.