Рада підтримала за основу законопроєкт про створення Національного військового меморіального кладовища

В Україні може з'явитися Національне військове меморіальне кладовище. Верховна Рада підтримала за основу відповідний урядовий законопроєкт №4225.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 304 нардепи.

Згідно із законом, Національне військове меморіальне кладовище є об’єктом права державної власності та не підлягає приватизації або передачі в оренду.

Замовником будівництва меморіального кладовища є Міністерство у справах ветеранів. Його будівництво здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначає Кабінет Міністрів.

Витрати на поховання померлих на території такого кладовища здійснюються за рахунок коштів держбюджету.

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У проєкті прописано, що зразок намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території кладовища, затверджує уряд.

Згідно із законом, у разі осквернення могил чи намогильних споруд відшкодовують матеріальні збитки за рахунок коштів держбюджету з наступним їх відшкодуванням коштом винних осіб.

Утримання в належному стані та охорона такого кладовища забезпечується за рахунок коштів держбюджету.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Кабінет Міністрів вніс до парламенту відповідний законопроєкт №4225.

У вересні минулого року стало відомо, що в Україні з'явиться Національне військове меморіальне кладовище, де будуть поховані борці за незалежність країни і воїни, що загинули під час виконання бойових завдань.