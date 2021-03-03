"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський

"Європейська Солідарність" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців".

Про це сказав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність", Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський на брифінгу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Провальна історія зриву спецоперації щодо затримання вагнерівських найманців уже більш як пів року бентежить суспільство і викликає низку питань. Два основні – як так трапилося і хто винний. Операція, до якої були залучені декілька спецслужб, країни-партнери, низка державних інституцій, мала всі підстави увійти в підручники проведення відповідних оперативних заходів", – сказав Забродський.

"Але, на жаль, із середини минулого року ця історія отримала зовсім інший вимір і перетворилася з історії успіху на історію можливої зради національних інтересів. І більш ніж пів року всі чекають відповіді. На жаль, слідчі органи такі відповіді поки що не надають", – додав депутат. Забродський наголосив, що "Європейська Солідарність" вимагає створення відповідної ТСК.

"Фракція "Європейська Солідарність" ще у вересні минулого року вийшла з такою ініціативою. Але дивує позиція окремих фракцій, включно насамперед із монобільшістю, що це питання не на часі, це питання недоцільне, це питання не на слуху, це питання не підлягає нагальному розгляду. Не кажучи вже про те, що були застосовані відповідні парламентські інструменти для пригальмовування процесу створення ТСК", – зауважив генерал Забродський.

"Сьогодні фракція "Європейська Солідарність" робить наступний крок. Два дні тому фракція "ЄС" звернулася з відповідним листом до керівництва Верховної Ради, де ініціює скликання позачергового засідання з єдиним питанням порядку денного – розгляду проєкту постанови про утворення ТСК з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих протиправних дій посадових осіб. І на підставі наведеного просить невідкладно забезпечити виготовлення відповідних документів для збирання необхідної кількості підписів народних депутатів", – сказав депутат.

"Наразі підписні листи поки що не в залі і навряд чи вони оформлені. Але я хотів би нагадати всім нерішучим і тим, хто побоюється, для кого війна, яка триває, десь далеко, для когось вже закінчилася, а для кого і не починалася. Наше волевиявлення під підписним листом і голосування за створення ТСК є демонстрацією нашої позиції. Це знову про той самий літак, який заходить під вогнем "вагнерівців" на Луганський аеропорт. Ще є час вирішити, хто і з ким. Вирішуйте", – закликав Михайло Забродський.