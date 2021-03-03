"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню". ФОТО

5 березня світло побачать перші українські поштові марки з оголеними тілами в жанрі "ню" із серії "Її величність - жінка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Поштові марки, конверти та картки серії "Її величність - жінка" випущено в співробітництві з Національним музеєм Тараса Шевченка та Національним художнім музеєм України. Одну з поштових марок прикрашає картина Тараса Шевченка "Одаліска", написана 1840 року в Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна робота Тараса Григоровича – "Вірсавія", написана 1860 року. На другій поштовій марці у жанрі ню відтворено роботу "Енергія ІІ", написану в 1991 році нашим сучасником Андрієм Чебикіним – художником-графіком, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. На конверті до марки представлена ілюстрація до збірника "Опале листя" Івана Франка авторства Андрія Чебикіна.

Кількість марок в одному марковому аркуші – 9 (3х3). Тираж кожної марки – 130 000 примірників. Вартість маркового аркуша 81,00 грн (9 марок номіналом V, що еквівалентно 9 грн), конверта – 4 грн, картки – 4 грн.

В "Укрпошті" сподіваються, що нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним з найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, але й додасть художню естетику поштових відправлень. Оскільки жіноча краса, пронесена крізь століття і зображена видатними художниками, здатна зачарувати і надихнути на написання декількох щирих рядків від руки.

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Фото: сайт Укрпошти