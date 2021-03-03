Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися "послугами" Печерського суду. ДОКУМЕНТ

Адвокати п'ятого Президента Петра Порошенка довели в судовому порядку, Державне бюро розслідувань незаконно користується "послугами" скандального Печерського суду.

Відповідне рішення Київського апеляційного суду оприлюднив адвокат Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він також повідомив, що рішення ухвалене у справі щодо націоналізації "ПриватБанку". Як відомо, у квітні 2019 року ОАСК скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку" за позовом Коломойського. А судді ОАСК, які ухвалили рішення на користь Коломойського, подали скаргу до ДБР на п’ятого Президента Петра Порошенка. Слідчі ДБР зрештою закрили і це кримінальне провадження – повідомив адвокат Порошенка.

"Пам’ятаєте суддів славнозвісного Окружного адміністративного суду Києва Келеберду, Качура та Амельохіна? Тих самих, що скасували рішення про націоналізацію "ПриватБанку", а потім поскаржилася на начебто тиск з боку п’ятого Президента Порошенка до Державного бюро розслідувань. Заява тих суддів була брехливою і просто абсурдною, адже який може бути тиск на суд після ухвалення рішення? Тому навіть слідчі ДБР, пововтузившись більше року, змушені були кримінальне провадження за заявою суддів ОАСК закрити", – нагадав Головань.

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"І куди ж судді одіозного ОАСК пішли оскаржувати рішення розташованого у Шевченківському районі ДБР? Не до Шевченківського районного суду, а до такого ж як ОАСК одіозного Печерського, де сконцентровані класово близькі колеги. Такі, наприклад, як суддя Смик, яка задовольняла скарги Портнова оперативно і навіть без матеріалів провадження. Чи варто дивуватися, що саме на суддю Смик скаргу "притиснутих" суддів ОАСК і було авторозподілено?", – пише Головань.

"І все йшло за планом, та у комбінацію втрутився Київський апеляційний суд, який у відповідності до закону передав матеріали справи за територіальною підсудністю. До Шевченківського районного суду міста Києва. Отаких справ накрутило керівництво ДБР своїми махінаціями з адресами. Адже кожне кримінальне провадження центрального апарату цієї установи можна поховати, оскільки воно наповнене "печерськими" ухвалами. Сподіваюсь, колеги адвокати не забаряться взяти на озброєння", – резюмує адвокат Ігор Головань.

"З долучених до клопотання копій документів встановлено, що за юридичною адресою місцезнаходження ДБР м.Київ, вул. П.Мирного,28 будь-яка діяльність не здійснюється. Згідно з даними, розміщеними на офіційному сайті ДБР, центральний апарат ДБР, у склад якого входить і Головне слідче управління, знаходиться за адресою м.Київ, вул. С.Петлюри, 15", – йдеться, зокрема, в рішенні Київського апеляційного суду.

Як з’ясували раніше народні депутати з фракції "Європейська Солідарність", у Печерському районі за начебто юридичною адресою ДБР знаходиться обідрана аварійна споруда, зачинені двері і жодних ознак діяльності. Фотографії оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Володимир Ар’єв. Фактично ДБР знаходиться у Шевченківському районі і має всі клопотання подавати відповідно до Шевченківського суду.

Як неодноразово заявляли адвокати Порошенка, ДБР всупереч вимогам закону, перебуваючи в Шевченківському районі столиці, використовувало для прийняття рішень в сфабрикованих проти Петра Порошенка справах рішення Печерського суду.

Як відомо, 25 лютого 2021 НАБУ повідомило, що не знайшло доказів розкрадання Порошенка, а також президентами США Обамою і Байденом 100 млрд доларів і закрило справу, порушену за позовом депутатів від ОПЗЖ.









