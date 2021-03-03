Рішення суду про конфіскацію на користь держави Одеського НПЗ скасовано, - Сарган

Спеціальну конфіскацію на користь держави майна Одеського нафтопереробного заводу було скасовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила прессекретарка ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Спецконфіскацію Одеського НПЗ скасовано… Для початку ст. 375 Кримінального кодексу України (ухвалення суддею завідомо неправосудного рішення) минулого року визнали неконституційною. Тепер продажну суддівську шкуру і його замовників до відповідальності не притягнеш.

Наступним кроком вже цього року ухвалою абсолютно стороннього суду повернули 100 млн грн, які в 2017 році суд за поданням ГПУ зняв в ході угоди з Олександром Кацубою по справі так званих "вишок Бойка". Сам Кацуба, який відсидів у в’язниці 9 місяців за співучасть у цій афері, тепер інвестор і виставляє спільні з Президентом фото", - розповіла Сарган.

За її словами, "вчора скасували рішення на 5 млрд грн про спецконфіскацію Одеського НПЗ.

Нагадаємо, 21 липня 2017 року набуло чинності рішення Суворовського районного суду Одеси про спеціальну конфіскацію на користь держави всього майна Одеського нафтопереробного заводу і товариства з обмеженою відповідальністю.

За рішенням суду на користь держави конфісковано нежитлові виробничі приміщення та адміністративні будівлі загальною площею понад 38 тис. кв. м., а також земельні ділянки площею 77 гектарів і установки для забезпечення діяльності заводу. Орієнтовна вартість конфіскованого майна становить понад 200 млн доларів, або більш ніж 5 млрд грн.

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