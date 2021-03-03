Через рішення суду в Україні можуть зупинитися розрахунки банків з кредиторами, - заява ФГВФО

В Україні створюється небезпечний прецедент, який повністю зруйнує систему продажів об'єднаних проблемних кредитів (NPL), зупинить розрахунки з кредиторами неплатоспроможних банків і завдасть нищівного удару по інвестиційному клімату в Україні.

Про це йдеться в заяві Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), опублікованій на офіційному сайті організації. ФГВФО звертає увагу, що 3 березня 2021 року Північний апеляційний господарський суд розглядає апеляційну скаргу ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "Дельта Банк", Фонду гарантування вкладів та НБУ на рішення Господарського суду м. Києва від 20.10.2020 у справі №910/5251/20. "У разі винесення негативного рішення судом апеляційної інстанції, це фактично зупинить продажі NPL не лише банків, що виводяться з ринку, а й діючих, які мають в портфелі NPL(за даними НБУ, станом на початок 2021 року обсяг NPL у працюючих банках перевищував 40%); зупинить розрахунки з кредиторами банків (як відомо, такі розрахунки здійснюються саме за рахунок реалізації активів); а у ширшій перспективі підірве довіру потенційних покупців до надійності інвестиційного поля України", - йдеться в заяві ФГВФО.

Раніше винесене скандальне рішення Господарського суду Києва визнавало недійсними торги, на яких був реалізований найдорожчий за ціною продажу лот - пул кредитів АТ "ДЕЛЬТА БАНК", ВАТ "КБ "Надра"", АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"", частина з яких перебувають у заставі НБУ. Ціна продажу лота становила майже 850 млн грн, а отримані кошти спрямовані на розрахунки з кредиторами. При цьому раніше всі активи, включені в пул, до того неодноразово виставлялися на торги, спочатку по частинах, а потім в складі дрібних пулів, і оскільки покупців і тоді не було знайдено, були об'єднані в єдиний пул. В організації зазначають, що, фактично, суд за позовом ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ" поставив під сумнів загальновизнану в світі практику, яка довела свою ефективність, - об'єднання проблемних активів (NPL) в пул. Європейський і світовий досвід підтверджують, що саме продаж у складі пулів є найефективнішим шляхом реалізації NPL, і тільки такі пули привертають увагу професійних гравців.

Основними активами, включеними в згаданий пул, стала заборгованість за кредитами ПрАТ "Росава". ПрАТ "Росава", боржник перед АТ "Банк "Фінанси та Кредит"", також, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на момент продажу розпочало процедуру ліквідації. У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб нагадують, що ринок NPL в Україні був створений з нуля під час банківської кризи 2014-2016 рр., Коли Фонд почав виведення з ринку 97 неплатоспроможних банків (в той час - половину банківської системи України). Інвентаризація активів банків, переданих в управління Фонду, показала, що левова частка їхніх активів - непрацюючі кредити, зокрема, беззаставні, видані пов'язаним або юридичним особам, які ініціювали процедуру контрольованого банкрутства.