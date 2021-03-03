Порядок списання вантажних вагонів потребує серйозного доопрацювання, - Європейська бізнес асоціація

Запропонований Мінінфраструктури порядок списання вантажних вагонів має бути доопрацьований. Бізнес-спільнота проти обмеження строку експлуатації спецвагонів.

Про це йдеться у заяві Європейської бізнес асоціації, опублікованій на сайті організації.

За оцінкою експертів, чергова редакція проєкту наказу, яким пропонується затвердити порядок встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів, не суттєво відрізняється від попередніх документів, оприлюднених Мінінфраструктури раніше, та до яких у бізнесу було багато зауважень.

Зокрема, експерти наголосили: в оновленій редакції документа так само пропонується значно обмежити строк експлуатації спеціалізованих вантажних вагонів, що викличе їхній гострий дефіцит на ринку перевезень.

"Строки використання спеціалізованих вантажних вагонів значно обмежуються. Це, за підрахунками компаній-членів асоціації, призведе до значного скорочення їхньої кількості у період до 2028 року, в тому числі буде виведено з експлуатації понад 34% окатишовозів (вагони для транспортування грудок подрібненого рудного концентрату, - ред). Спеціалізований рухомий склад є гостродефіцитним. По суті, використання таких вагонів є або безальтернативним, або обмежено замінним", - зазначається в заяві.

Окрім того, проєкт порядку встановлює, що граничний строк служби вантажного вагона розраховується за результатами контрольних випробувань на кожну модель або тип вантажного вагона.

При цьому не визначається процедура/порядок/критерії проведення таких випробувань, а також форма, строки та хто конкретно повинен формувати результат випробувань.

Зважаючи на це, в EBA наголосили: проєкт наказу необхідно суттєво доопрацювати. Зокрема:

не запроваджувати обмеження щодо граничного строку служби для спеціалізованих вагонів;

не обмежувати використання вагонів з продовженим терміном служби, рішення по яким буде прийнято до моменту набрання чинності проєкту наказу, після завершення терміну такого продовження;

встановити обмеження на продовження строку служби тільки для універсальних піввагонів, зерновозів на рівні коефіцієнту 1,5 від нормативного терміну їхньої служби, а для цистерн - на рівні коефіцієнту 2,5 від нормативного терміну їхньої служби;

встановити термін продовження терміну служби вантажному вагону після проведення капітального ремонту строком на 5 років.

Нагадаємо, минулого року Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проєкт наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів.

Натомість у відомстві запропонували нову, "доопрацьовану" редакцію проєкту, яка насправді фактично не відрізняється від попередньої версії.

Коментуючи новий проєкт наказу, народний депутат Сергій Магера заявив, що влада не почула бізнес в питанні обмеження термінів експлуатації залізничних вагонів, і проєкт наказу досі потребує серйозного доопрацювання.