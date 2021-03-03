Уряд Словаччини на межі розпаду через придбання російської вакцини "Спутник V"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.
Голова партії Za Ludí ("За народ") Вероніка Ремішова публічно висловила свою незгоду з присутністю прем'єр-міністра Ігоря Матовича в аеропорту і пресконференцією з приводу доставки російських вакцин.
"Не тільки я, але і деякі члени нашої партії відчувають відразу і розчарування", - сказала Ремішова, додавши, що це "абсолютно недоречно і негідно".
За її словами, партії "необхідно обговорити" ситуацію в коаліції та "ухвалити принципове рішення", піти або залишитися в уряді.
Ремішова неодноразово звинувачувала Матовича в поганому управлінні в ситуації з пандемією і відкрито вимагала відставки міністра охорони здоров'я Марека Крайчі. У Словаччині за останні тижні зафіксовано найвищий у світі рівень смертей від коронавірусу на душу населення.
Міністр економіки і голова Партії свободи і солідарності (SaS) Ріхард Сулік також розкритикував закупівлю російських вакцин і не виключив можливості виходу з коаліції.
"Всі можливості прямо зараз на столі", - заявив він.
Якщо партії SaS та "За народ" вийдуть з коаліції, уряд Матовича втратить більшість у словацькому парламенті, що, швидше за все, призведе до дострокових виборів.
Прем'єр відкинув критику, заявивши, що не вважає рішення зустріти російську вакцину проблемою.
"Я зробив це, тому що відчував так, і я не думаю, що перейшов межу", - сказав Матович, додавши, що у партій немає причин виходити з коаліції.
Нагадаємо, 1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".
До цього серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина.