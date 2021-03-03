Росія офіційно заявила, що збільшить кількість обстрілів українських військ на Донбасі, - Бутусов

Сьогодні російські окупанти з "народної міліції "ДНР", опублікували заяву:"підрозділам Народної міліції дано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника".

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Попереджувальний вогонь означає по суті стрілянину в будь-який момент. Російські окупанти і раніше так діяли, але бойові дії велися в обмежених зонах контактних боїв. Але тепер противник видав наказ, де відкриття вогню дозволяється по всій лінії фронту і в будь-який момент. Всі мирні домовленості відкинуті.

Росія, тим самим, підкреслила, що ніяких обмежень для нової ескалації бойових дій вже немає. По суті, ситуація на фронті повернулася туди ж, де була на початок 2019 року. Нічого дивного, з самого початку я писав багато разів, що ворог миритися не збирається, треба проводити реформи армії, щоб знижувати втрати не за рахунок перемир'я, а за рахунок професіоналізму армії. Але ніяких серйозних реформ ЗСУ, спрямованих на підвищення боєздатності, на жаль, не відбувається.

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Президент зобов'язаний провести нараду РНБО, щоб запитати - які реформи ЗСУ, спрямовані на підвищення боєздатності, реалізовує Міноборони?"- заявив Бутусов.