Російський суд засудив українського політв'язня Приходька до 5 років ув'язнення

Суддівська колегія Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону засудила кримчанина Олега Приходька до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Перший рік свого терміну він повинен буде провести у в'язниці - колонії з найсуворішим режимом, де ув'язнені весь час утримуються в камерах. Крім того, Приходьку призначений штраф у розмірі 110 тисяч рублів (близько 42 тисяч гривень).

При цьому суд звільнив Приходька від покарання за статтею про зберігання вибухівки у зв'язку із закінченням терміну давності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.

Жителя селища Орехово Сакського району окупованого Криму Олега Приходька співробітники ФСБ затримали 9 жовтня 2019 року після обшуку у нього вдома і в гаражі, де виявили вибухівку. Кримчанина звинуватили нібито в підготовці теракту частина 1 статті 205 через статтю 30 Кримінального кодексу РФ і виготовленні та зберіганні вибухових речовин. статті 222.1 і 223.1 КК РФ.

За версією окупантів, Приходько нібито мав намір підірвати будівлю адміністрації Сак, щоб примусити владу Криму "до входження півострова до складу України". На початку лютого 2020 року слідство пред'явило йому ще одне звинувачення нібито в підготовці ще одного теракту - підпалу будівлі Генерального консульства Росії у Львові "з метою впливу на прийняття органами влади Російської Федерації рішення про необхідність входження Республіки Крим до складу України". Для цього Приходько нібито знайшов в Україні невстановлену ​​слідством особу, зідзвонився з нею і запропонував скоїти теракт. Пізніше вони листувалися смс, і нібито запланували здійснити підпал протягом жовтня 2019 року.

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Приходько заперечує провину і стверджує, що під час обшуку в гаражі йому підкинули тротилову шашку-200, запал від гранати РГД-2 і уражаючі елементи - нарізані електроди для зварювання. А в ніч після затримання в будівлі ФСБ невідомий чоловік, представившись лікарем під приводом огляду відібрав у нього з порожнини рота біологічні зразки. Приходько припускає, що після цього його ДНК нанесли на вибухівку, і таким чином слідство сфальсифікувало факт належності йому вибухових речовин.

Він заявляє, що зазнає переслідування за свою публічну проукраїнську позицію.

У суді проти Приходька свідчили тільки засекречені свідки, які стверджували, що чули про терористичні плани кримчанина від нього самого і коли він розмовляв з кимось телефоном. Решта свідків виступили на захист Приходька.

Обвинувачення також спиралося на знайдену під час обшуку в будинку Приходька флешку з планами адміністрації Сак і книгою "Азбука домашнього тероризму", в якій йшлося про створення саморобних вибухових пристроїв. Про намір здійснити теракт також йшлося в листуванні на знайденому під час обшуку у Приходька телефоні BQ. Смартфони BQ регулярно фігурують серед речових доказів у справах кримчан, обвинувачених у приналежності до ісламської партії Хізб-ут Тахрір, це єдині телефони, дозволені до використання в лавах збройних сил РФ. Він стверджує, що і флешку, і телефон йому підкинули співробітники ФСБ.

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Захист кримчанина з'ясував, що телефон був куплений разом з ще однією трубкою однією людиною за кілька днів до початку операції ФСБ зі стеження за Приходьком. З другого телефону невідомий чоловік нібито телефонував Приходьку і обговорював плани підпалити генконсульство РФ у Львові. Папка з матеріалами на флешці, як з'ясувалося в суді, була створена вже після того, як Приходько був заарештований.

Після арешту Приходька у справі про теракти, українська прокуратура Криму, що базується в Києві, відкрила кримінальне провадження про незаконне позбавлення волі частина 1 статті 146 Кримінального кодексу.