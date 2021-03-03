Законопроєкт про призов резервістів без мобілізації суперечить інтересам ветеранів, - "Юридична сотня"

Громадська організація "Юридична сотня" розкритикувала законопроєкт про призов резервістів без оголошення мобілізації, який Верховна Рада повинна розглядати завтра.

Свою позицію щодо законопроєкту №3553 "Юридична сотня" виклала на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, проєкт, як і раніше, не передбачає чітких підстав для проведення такого призову, крім існування особливого періоду, суперечить інтересам ветеранів і уповільнює можливість повернення до мирного життя", - сказано в повідомленні.

Представники "Юридичної сотні" вважають, що в проєкті закону є ряд недоліків: корупційні ризики при призначенні на військові посади без антикорупційної перевірки, можливість передачі персональних даних третім особам для ведення реєстру резервістів і військовозобов'язаних, а також посилення відповідальності за недотримання вимог мобілізаційного законодавства.

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"Юридична сотня вважає, що прийняття законопроєкту 3553 не сприятиме системному вирішенню проблем в армії", - підкреслили в організації.

Нагадаємо, законопроєкт, що дозволяє за добу призвати резервістів у разі загострення на Донбасі, Верховна Рада збирається розглянути в четвер, 4 березня.

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