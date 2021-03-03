Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Ірина Венедіктова подала в суд на телеведучу Яніну Соколову і гостя її студії агента НАБУ Євгенія Шевченка.

Про це повідомили Соколова і Шевченко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Соколової, справа стосується інтерв'ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка для програми "Соромно".

В інтерв'ю йдеться про 6 млн доларів хабаря за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

За словами Шевченка, Венедіктова намагається цю справу "загасити". На питання, чому, він відповідає, що у Злочевського є величезні гроші і йому "є за що купувати наших чиновників". Шевченко також стверджує, що Венедіктова отримала хабар від Злочевського, щоб закрити справу.

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Ведуча Соколова зазначила, що їй "дивно бачити позов пані генпрокурорки проти неї як проти журналіста".

"Не знаю, чому я фігурую як "відповідач". Інтерв'ю - це спілкування журналіста з гостем. Моя справа питати. Відповідає в інтерв'ю гість", - зазначила Соколова.

Соколова також оприлюднила відомості про справу. Вона вказана як співвідповідач разом з Шевченком і "ТОВ" ТРК "Інтеррадіо". Позивачем вказана Ірина Венедіктова.

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