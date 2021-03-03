Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка. ДОКУМЕНТ
Про це повідомили Соколова і Шевченко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами Соколової, справа стосується інтерв'ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка для програми "Соромно".
В інтерв'ю йдеться про 6 млн доларів хабаря за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського.
За словами Шевченка, Венедіктова намагається цю справу "загасити". На питання, чому, він відповідає, що у Злочевського є величезні гроші і йому "є за що купувати наших чиновників". Шевченко також стверджує, що Венедіктова отримала хабар від Злочевського, щоб закрити справу.
Ведуча Соколова зазначила, що їй "дивно бачити позов пані генпрокурорки проти неї як проти журналіста".
"Не знаю, чому я фігурую як "відповідач". Інтерв'ю - це спілкування журналіста з гостем. Моя справа питати. Відповідає в інтерв'ю гість", - зазначила Соколова.
Соколова також оприлюднила відомості про справу. Вона вказана як співвідповідач разом з Шевченком і "ТОВ" ТРК "Інтеррадіо". Позивачем вказана Ірина Венедіктова.