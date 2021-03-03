Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС

Президент Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена здійснити візит в Україну і взяти участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" та відзначенні тридцятої річниці Незалежності України в серпні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили в МЗС України.

У міністерстві зазначили, що "організація і проведення взаємних візитів на рівні голів держав залишається на постійній порядку денному українсько-американських відносин".

"Організація візиту президента України в США вимагає здійснення комплексу заходів щодо його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у сфері безпеки, а також у політичній, військовій, торговельній, інвестиційній сферах. Зараз відбувається постійна цілеспрямована робота в усіх напрямках", - ідеться в повідомленні.

За даними МЗС, у лютому відбулися телефонні розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

У МЗС не уточнили, коли можна очікувати на візит Володимира Зеленського в США і чи прийняв Джо Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.

Щодо підготовки азіатського турне, то, за даними міністерства, "через складну епідеміологічну ситуацію в світі процес дипломатичного узгодження графіку візитів президента України Володимира Зеленського в країни Азії поки триває".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що напруги в стосунках України і США немає, є підтримка.

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