Верховний Суд залишив без руху позов, який оскаржує указ Зеленського про відсторонення Тупицького

Касаційний суд у складі Верховного Суду залишив без руху позовну заяву, в якій позивач вдруге оскаржує указ президента України про відсторонення від посади судді Конституційного Суду глави КСУ Олександра Тупицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВС.

"В ухвалі від 2 березня 2021 року у справі № 9901/43/21 зазначено, що для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк, який є спеціальним для такої категорії справ (ч. 5 ст. 122 КАС України). Позивач звернувся до суду 26 лютого 2021 року, проте строк оскарження Указу Президента України закінчився 29 січня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що оскільки позовну заяву подано з пропуском строку, КАС ВС ухвалив залишити її без руху та надати позивачеві десятиденний строк із дня вручення копії цієї ухвали для усунення недоліків позовної заяви шляхом надання до суду заяви про поновлення строку оскарження та доказів поважності причин його пропуску.

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"Позивач раніше вже звертався з позовом до суду. 3 лютого 2021 року Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі № 9901/20/21, мотивуючи тим, що позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Це рішення позивач оскаржив в апеляційному порядку до Великої Палати Верховного Суду", - наголошують у Верховному Суді.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

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