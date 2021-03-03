Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", жарт Ігоря Матовича прозвучав в ефірі Radio Expres.
Журналіст зазначив, що Матович вів переговори з Російською Федерацією протягом декількох тижнів, і запитав його, що глава уряду пообіцяв росіянам за вакцину.
"Закарпатську Україну", - сказав словацький прем'єр, викликавши подив у журналіста.
Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і поскаржився, що існує думка, ніби домовленості з росіянами автоматично передбачають зраду Словаччини.
"Як ви думаєте, що я їм обіцяв? Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли", - сказав він.
Словацький прем'єр додав, що його місія полягала в тому, "щоб надати людям безпечну вакцину, щоб вони не вмирали".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.