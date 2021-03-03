Вирок політв'язню Приходьку - помста окупантів за його проукраїнську позицію, - Денісова

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова закликає міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ і вимагати негайного звільнення всіх полонених Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денісова повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні Південний окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону виніс нашому співгромадянину незаконний вирок по сфабрикованій кримінальній справі за начебто спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року", - зазначила Денисова.

Омбудсмен наголошує, що наш співгромадянин в поважному віці і з важкими хронічними захворюваннями може не витримати таких умов утримання.

"Засуджую незаконний вирок російського суду та вважаю це помстою окупаційної влади пану Олегу за його проукраїнську позицію, адже він публічно називав незаконним приєднання Криму до Росії.

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Нагадаємо, російський суд засудив українського політв'язня Приходька до 5 років ув'язнення.