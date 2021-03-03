У Польщі розгорнуть тимчасові COVID-лікарні через різкий стрибок інфікування
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У дев'яти воєводствах Польщі планують розгорнути тимчасові лікарні в зв'язку з різким стрибком інфікування COVID-19.
Про це повідомив голова Міністерства охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сьогодні під час зустрічі урядової групи з кризового реагування під головуванням прем'єра Матеуша Моравецького прийнято рішення про розгортання тимчасових лікарень у дев'яти воєводствах, зокрема в Поморському", - зазначив Недзельський, звертаючи увагу на швидке поширення третьої хвилі коронавірусу.
За його словами, воєводи дев'яти воєводств декларують швидке введення в експлуатацію цих лікарень.
У Польщі спостерігається різкий стрибок числа інфікованих. За минулу добу в країні зафіксовано 15 698 нових випадків, що є найвищим показником із листопада минулого року.