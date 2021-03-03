Литва не видасть Тіхановську Білорусі: "Будь-який запит про видачу буде дією суто ритуальною"

У Вільнюсі іронізують, що уряд, який погодився б розглянути заявку Мінська про екстрадицію колишнього кандидата в президенти Білорусі, не проживе і доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас сказав: "Я думаю, в керівництві Білорусі добре розуміють: будь-який запит про видачу Світлани Тіхановської буде дією суто ритуальною. Литва не видає людей, що зазнають політичних переслідувань. У Мінську прекрасно знають, яку відповідь ми їм дамо".

На питання про те, чи не може відмова видати Тіхановську ще більше ускладнити відносини Вільнюса і Мінська, заступник глави МЗС відповів: "Наш посол відкликаний для консультацій ще в жовтні минулого року. Зараз Литву в Білорусі представляє тимчасовий повірений. Зробити офіційні відносини ще гірше навряд чи можливо". Відкликання посла для консультацій - дипломатична формула, по суті, означає зниження рівня відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської

Нагадаємо, раніше слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської.