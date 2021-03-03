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На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров

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На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров
Сто тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 через державний портал "Дія".

Про це заявив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"100 тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19. 87 тисяч записалися через додаток "Дія", 9,9 тисяч - через портал "Дія", 2,8 тисячі - за допомогою контакт-центру МОЗ", - повідомив Федоров.

Він зазначив, що потрібно оновити додаток до останньої версії, щоб послуга стала доступною.

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Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Першим в Україні вакцину від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.

1 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ №369 про внесення змін у Дорожню карту з впровадження вакцинації від COVID-19, які дозволяють з початку кампанії використовувати будь-які залишки вакцин для щеплень громадських діячів із метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.

2 березня під час робочої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил вакциною CoviShield розробки Oxford/AstraZeneса вакцинувався президент Володимир Зеленський.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ага... І вже доламують двері амбулаторій, з криками "Вас тут не стояло!!!..."
  • Valery Greff
    Но вакцину таки спишут На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 9603
  • Миклуха Маклай 5f0c5a0a
    Дуже по-українськи - створити чергу за гівном, і чергу оголосити неперевершеним досягненням. А що ще вміює оцей недоумок?
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