На Донбасі без втрат, із початку доби - 3 порушення режиму тиші, - ООС

Російські найманці на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню з початку середи, українські військові не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріл позицій Збройних сил України. Із початку доби, 3 березня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - сказано в повідомленні.

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Так, ворог відкривав прицільний вогонь із гранатометів різних систем неподалік від н.п.Водяне і Кам'янка.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.