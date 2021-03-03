МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єра Словаччини Матовича через некоректний жарт про Закарпаття

Міністерство закордонних справ України висловило протест тимчасовому повіреному в справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через некоректне висловлювання прем'єрміністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Незалежно від мотивів, жанру або контексту, заяви голови словацького уряду, які безпосередньо зачіпають територіальну цілісність України, категорично неприйнятні й негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - ідеться в коментарі МЗС України.

Зазначають, що особливо образливо для українського народу звучать "такі жарти" в нинішніх умовах агресії РФ і тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та частини Донбасу.

"Недоречні слова голови словацького уряду дисонують із послідовною позицією Словаччини в підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єрміністра Словаччини Ігоря Матовича за некоректні висловлювання", - наголосили в МЗС України.

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Посол України Юрій Мушка також зробив відповідний демарш у МЗС Словацької Республіки.

Нагадуємо, раніше у відповідь на запитання журналіста про те, що пообіцяла Словаччина РФ за поставку вакцини, Матович відповів "Закарпатську Україну". Після цього прем'єр запевнив, що не давав РФ обіцянок і дав зрозуміти, що пожартував.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїми некоректними висловлюваннями про "обмін Закарпаття" на вакцину РФ прем'єрміністр Словаччини Ігор Матович псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною.