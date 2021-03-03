Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору"

У ОРДО заявляють, що українські військові нібито не дотримуються умов перемир'я, а спостерігачі місії ОБСЄ цього не помічають, тому найманці РФ тепер будуть стріляти в бік ЗСУ.

Про це журналісти Вільного радіо дізналися з екстреної заяви "народної міліції ДНР", передає Цензор.НЕТ.

Там зазначають, зокрема, що українські військові нібито постійно обстрілюють позиції найманців РФ і житлові квартали. Про це нібито знають спостерігачі і української сторони СЦКК, і міжнародної місії ОБСЄ, але вони ніяк не реагують на "український терор".

"У зв'язку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на тривалі обстріли населених пунктів республіки, в цілях захисту населення від українського терору, підрозділам народної міліції дали дозвіл на ведення "попереджувального вогню" на придушення і ліквідацію вогневих точок противника", - йдеться в заяві "народної міліції "ДНР".

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Нагадаємо, штаб операції Об'єднаних сил напередодні спростував заяву ЗМІ ОРДЛО про нібито обстріл ЗСУ населених пунктів. Там повідомили про постановочність сюжетів. Вони також додали звіт місії ОБСЄ, в якому спостерігачі зазначали, що чули вибухи в тих напрямках, але коли вони приїхали обстежити ділянку, то бойовики їх не пускали.