Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору"
Про це журналісти Вільного радіо дізналися з екстреної заяви "народної міліції ДНР", передає Цензор.НЕТ.
Там зазначають, зокрема, що українські військові нібито постійно обстрілюють позиції найманців РФ і житлові квартали. Про це нібито знають спостерігачі і української сторони СЦКК, і міжнародної місії ОБСЄ, але вони ніяк не реагують на "український терор".
"У зв'язку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на тривалі обстріли населених пунктів республіки, в цілях захисту населення від українського терору, підрозділам народної міліції дали дозвіл на ведення "попереджувального вогню" на придушення і ліквідацію вогневих точок противника", - йдеться в заяві "народної міліції "ДНР".
Нагадаємо, штаб операції Об'єднаних сил напередодні спростував заяву ЗМІ ОРДЛО про нібито обстріл ЗСУ населених пунктів. Там повідомили про постановочність сюжетів. Вони також додали звіт місії ОБСЄ, в якому спостерігачі зазначали, що чули вибухи в тих напрямках, але коли вони приїхали обстежити ділянку, то бойовики їх не пускали.