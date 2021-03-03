Невідомі розбили скло автомобіля в.о. голови САП Грищука і вкрали цукерки, ліхтарик, відеореєстратор

У Шевченківському районі Києва невідомі розбили скло автомобіля виконувача обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, припаркованого біля його будинку, і вкрали відеореєстратор, ліхтарик і цукерки.

Цю інформацію Грищук підтвердив Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це правда. Але така побутова, скажімо, злочинність. Побачили реєстратор - розбили скло, напевно, найбільш цінне - це скло", - розповів Грищук.

За його словами, він повідомив у районну поліцію, правоохоронці оформили крадіжку. Грищук зазначив, що машина була застрахована. З машини витягли відеореєстратор, ліхтарик і цукерки.

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"Те, що там було, під руками, в бардачку, те і поклали", - сказав в.о. голови САП.

Грищук додав, що не пов'язує крадіжку зі своєю посадою.

"Там ще просто поруч була одна така ж машина з розбитим вікном через кілька будинків. Тобто це якась група йшла вночі", - повідомив він.