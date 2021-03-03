Зеленський ветував зміни до закону про запобігання корупції через недостатній захист викривачів

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів", який було ухвалено 4 лютого 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Документом запроваджується функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів як бази даних, до якої вноситиметься повідомлена викривачами інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також інформація про осіб, які мають статус викривачів, серед іншого їхні персональні дані та інформація про стан і результати розгляду повідомлених ними можливих фактів корупційних діянь", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що поряд із введенням зазначеного порталу, цілі обробки даних про викривача законом не визначаються, не регулюються також питання обсягу даних, які будуть вноситися до Єдиного порталу.

"Не визначено порядок захисту таких даних, випадки, підстави та коло осіб, яким надаватиметься доступ до них. Законом лише визначається, що Єдиний портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також те, що держателем та відповідальним за його адміністрування є НАЗК", - зазначають в Офісі Президента.

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Звертають увагу, що такий підхід не відповідає Конституції України, за якою не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (частина друга статті 32 Конституції України), а також Закону України "Про захист персональних даних".

"Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах. Будь-яка людина має право звернутися до правоохоронних органів, щоб повідомити про корупційні діяння", - вважає Зеленський.

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