Офіс Президента хоче проаналізувати вердикти судів щодо ветеранів та активістів за останні 7 років

ОП ініціює аналіз резонансних кримінальних справ проти ветеранів та громадських діячів, які могли стати жертвами свавілля чиновників, силовиків і суддів.

Про це сказано в повідомленні на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"В Офісі Глави держави не відкидають, що сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які сталися в умовах збройної агресії Росії. Потрібно законним чином забезпечити перевірку юридичної чистоти всіх рішень, які тоді приймалися, всіх обставин відповідних справ і того, чому люди, які зазнали несправедливого переслідування або не отримали належного захисту від держави", - сказано в повідомленні.

Також в ОП пропонують дослідити кримінальні провадження за фактами нападів на громадських діячів, які були розпочаті з 2014 року і до цього часу не розслідувані.

"Уже відбулася перша нарада на майданчику Офісу Глави держави під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, в якій взяли участь представники правоохоронних органів та депутатського корпусу, Міністерства у справах ветеранів та уповноважена Верховної Ради з прав людини", - сказано в повідомленні.

В ОП зазначають, що новий механізм буде реалізовано для відновлення справедливості щодо ветеранів та активістів.

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"Якщо, починаючи з 2014 року, були зроблені негідні речі щодо ветеранів і громадських діячів, якщо починалися безпідставні кримінальні справи проти цих громадян, але блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, то це повинно отримати належну відповідь від держави", - наголосили в Офісі Президента.