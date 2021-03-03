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Байден на рік продовжив санкції проти РФ, запроваджені через Україну

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Байден на рік продовжив санкції проти РФ, запроваджені через Україну
Президент США Джо Байден прийняв рішення продовжити на рік антиросійські санкції, запроваджені у зв'язку з Україною.

Про це йдеться в документі, опублікованому в середу в американському Федеральному реєстрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У заяві зазначено, що ситуація навколо України "і надалі становить серйозну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США. З цієї причини режим НС, введений 6 березня 2014 року, а також заходи, прийняті (...) у відповідь на кризу, повинні залишатися в силі й після 6 березня 2021 року".

Санкції проти Росії щодо ситуації в Україні були введені адміністрацією президента Барака Обами в 2014 році. Перші обмежувальні заходи набули чинності 6 березня 2014 року, пізніше - 16 березня, 20 березня і 19 грудня того ж року - санкції розширювалися.

З моменту введення санкцій вони щорічно продовжуються на 12 місяців.

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Топ коментарі

  • Беларусь
    Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины - Цензор.НЕТ 7535
  • olele


    Volodymyr Ogrysko@Ogrysko





    Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
  • Біле Пальто
    Гарна традиція для президентів США.
    Цікаво- це на десятиліття чи на століття традиція?
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