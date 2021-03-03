Байден на рік продовжив санкції проти РФ, запроваджені через Україну

Президент США Джо Байден прийняв рішення продовжити на рік антиросійські санкції, запроваджені у зв'язку з Україною.

Про це йдеться в документі, опублікованому в середу в американському Федеральному реєстрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У заяві зазначено, що ситуація навколо України "і надалі становить серйозну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США. З цієї причини режим НС, введений 6 березня 2014 року, а також заходи, прийняті (...) у відповідь на кризу, повинні залишатися в силі й після 6 березня 2021 року".

Санкції проти Росії щодо ситуації в Україні були введені адміністрацією президента Барака Обами в 2014 році. Перші обмежувальні заходи набули чинності 6 березня 2014 року, пізніше - 16 березня, 20 березня і 19 грудня того ж року - санкції розширювалися.

З моменту введення санкцій вони щорічно продовжуються на 12 місяців.

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