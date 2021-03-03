Головні новини 3 березня: окупанти дозволили найманцям стріляти по позиціях ЗСУ, ДБР допитує Єрмака у справі про "вагнерівців"

Окупанти дозволили стріляти по захисниках України, ДБР допитує Єрмака про "вагнерівців", Словаччина пообіцяла Росії Закарпаття, Україна відмовляється від переходу на літній час - головні новини України та світу 3 березня.

Московське керівництво дозволило найманцям стріляти по позиціях ЗСУ

Окупаційна влада "ДНР" дозволила своїм бандам відкривати "попереджувальний" вогонь по українських позиціях. Про це йдеться в "екстреній заяві" так званої "народної міліції (НЗФ "ДНР". - ред.).

Своє рішення окупанти пояснюють "українським терором", на який нібито ніяк не реагують спостерігачі СЦКК та ОБСЄ.

Увечері внаслідок обстрілу найманців захисник України зазнав кульового поранення.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав заяву найманців про вихід із перемир'я "загрозою одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші".

ДБР допитує Єрмака

Про це в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов повідомив під час звіту у Верховній Раді. На питання нардепа Лероса про те, коли в рамках розслідування справи про зрив спецоперації з "вагнерівцями" допитають заступника голови ОП Андрія Єрмака, він відповів так: "Слідчі ДБР проводять постійну роботу, щоденну, щогодинну у вказаному кримінальному провадженні. У тому числі, допити осіб, яких ви вказали".

Венедіктова подала в суд на Соколову і Шевченка

Позов генпрокурора проти журналістки та агента НАБУ спрямований на захист честі, гідності, ділової репутації. Засідання призначене на 1 квітня. За словами Соколової, справа стосується інтерв'ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка для програми "Соромно", в якому він заявив, що Венедіктова намагається "загасити" справу про хабар ексміністра екології Злочевського.

Словаччина пообіцяла Росії Закарпаття

Прем'єрміністр Словаччини Ігор Матович в інтерв'ю радіостанції пожартував, що пообіцяв Росії в обмін на вакцину "Супутник V" "Закарпатську Україну". Тепер МЗС України вимагає від нього офіційних вибачень.

Медведчук може відкрити ще один телеканал

Про це заявив депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Звертаючись до журналістів "Першого незалежного", Шуфрич сказав: "У мене є інформація, що ви скоро будете мати можливість працювати на ще одному каналі. Невже вони і його закриватимуть? І яким способом?". Коли саме планується запуск нового ЗМІ, він не уточнив.

Рудьковський повернувся в Україну

Колишній міністр транспорту, якого підозрюють у викраденні ексголови "Нафтогазвидобування" Семінського, прибув у країну. В аеропорту йому вручили підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу.

Рада попередньо скасувала перехід на літній час

Депутати підтримали закон про скасування сезонного переведення годинників у першому читанні. Якщо так же вони проголосують і в другому читанні, Україна стрілки в кінці березня переводити вже не буде.

Новий поділ на епідзони

У "червоній" зоні - Івано-Франківська, Житомирська і Чернівецька області. В "помаранчевій" - Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області. Решта регіонів перебувають у "жовтій" зоні.

Новий метод лікування пневмонії від українських вчених

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України розробив методику лікування важкої коронавірусної пневмонії за допомогою стовбурових клітин.





