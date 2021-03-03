Американську вакцину від COVID-19 Novavax будуть виготовляти в Польщі
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Біотехнологічна компанія Mabion у польському Лодзі буде виготовляти вакцину від COVID-19 американської компанії Novavax.
Про налагодження виробництва вакцин у Польщі повідомив Павло Борис, голова Польського фонду розвитку, який профінансує всі необхідні інвестиції, виділивши на ці цілі 40 млн злотих (майже 9 млн євро), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Польща приєднається до групи країн, де виготовляють вакцину від COVID-19", - написав Павло Борис на своїй сторінці в Twitter.
Контракт на виробництво вакцини Novavax у Польщі укладуть на 3 роки. Очікується, що передача Польщі відповідних технологій американською стороною відбудеться вже в другому кварталі цього року.