Новини • Коронавірус і карантин

Американську вакцину від COVID-19 Novavax будуть виготовляти в Польщі

3 81014
Американську вакцину від COVID-19 Novavax будуть виготовляти в Польщі
Біотехнологічна компанія Mabion у польському Лодзі буде виготовляти вакцину від COVID-19 американської компанії Novavax.

Про налагодження виробництва вакцин у Польщі повідомив Павло Борис, голова Польського фонду розвитку, який профінансує всі необхідні інвестиції, виділивши на ці цілі 40 млн злотих (майже 9 млн євро), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Польща приєднається до групи країн, де виготовляють вакцину від COVID-19", - написав Павло Борис на своїй сторінці в Twitter.

Контракт на виробництво вакцини Novavax у Польщі укладуть на 3 роки. Очікується, що передача Польщі відповідних технологій американською стороною відбудеться вже в другому кварталі цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі розгорнуть тимчасові COVID-лікарні через різкий стрибок інфікування

Топ коментарі

  • Andrew86
    Думайте сами, решайте сами.
    Чехия сегодня:
    Министерство здравоохранения Чехии отказалось купить миллион вакцин AstraZeneca против covid-19. Эти вакцины были сделаны в Индии и не имели разрешения в ЕС.
    Это к вопросу почему так засекретили всю информацию о индийских вакцинах в Украине.
    А и правда, если все так хорошо, как нам говорят, то почему НИГДЕ нет НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, что индийская вакцина признана Евросоюзом?
  • Conan UA
    Кстати, почему в Украине никто еще никакой вакцины не собирается производить? Ковид с нами надолго. Не министр здравоохранения, а ходячая лживая дырка.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Мне любопытно изменят поляки название данной вакцины или нет. Если нет, то это косвенно подтвердит, что индийский Covisheld не идентичен AstraZeneca, а является ее аналогом.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини